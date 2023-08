Lite Raimo-Alemanno su La7 | la reazione di Telese e Aprile | “Decidi tu chi ha diritto alla parola? Presunzione intellettuale incredibile”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Christiansi scaglia contro Giannia InOnda estate su La7: “Mi sembra assurdo cheparli come se si fosse svegliato adesso e fa un movimento politico così, Sono settimane che rivediamoin tv” e Lucainterviene a difesa dell’ex sindaco: “Lotu chi ha, questa è una. Se uno sbaglia e dice Mafia Capitale non è un errore da poco quindi io abbasserei un po’ di supponenza Christian”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tempo due minuti, ed ecco la. Fonti di Italia Viva via agenzia: "A differenza di quanto affermato da Calenda ad Agorà il gruppo non ha il nome di Carlo Calenda. Il gruppo di cui Calenda fa parte ...Tempo due minuti, ed ecco la. Fonti di Italia Viva via agenzia: "A differenza di quanto affermato da Calenda ad Agorà il gruppo non ha il nome di Carlo Calenda. Il gruppo di cui Calenda fa parte ...