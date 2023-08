L’Italia nel «pungiball climatico» e il Mediterraneo bollente che fa impazzire le perturbazioni

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il riscaldamento globale di origine antropica sta ridisegnando il concetto di “normalità” applicato al clima, e l’estate del 2023 ha confermato che l’effetto altalena è più reale che mai. Prima le ondate di calore del mese di luglio – il mese più caldo mai registrato sulla Terra, secondo gli esperti di Copernicus –, poi gli eventi estremi e il calo di temperature di inizio agosto (con dieci gradi in meno rispetto ai valori tipici del periodo); a seguire, dopo Ferragosto, un’altra insopportabile settimana di caldo estremo che si è però chiusa, tra freddo e nubifragi, con un ciclone extratropicale. L’esempio di Milano, che si sta ancora leccando le ferite dopo la tempesta del 25 luglio, è emblematico: il 23 agosto, secondo Arpa Lombardia, è stato per il capoluogo lombardo il giorno più caldo da quando la stazione di Brera registra i dati sulla temperatura (1763). Il termometro non è mai ...