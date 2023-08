L’Istat smentisce le prefiche della sinistra | “Cresce il fatturato dell’industria in Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 agosto 2023)ancora una volta lee dimostra cheildelle industriene relativamente al mese di giugno. Più 0,4% rispetto al giugno del 2022, più 1,3% su tutto l’anno. Secondo quanto rileva l’ Istat, corretto per gli effetti di calendario, iltotalein termini tendenziali dell’1,3 per cento, sintesi di un incremento del 3,2 per cento sul mercato interno e di” una approvata” del 2,3 per cento su quello estero. I giorni lavorativi sono stati 21 come a giugno 2022. Per quanto riguarda gli indici corretti per gli effetti di calendario riferiti ai raggruppamenti principali di industrie, si registrano marcati incrementi tendenziali per i beni di consumo ...