L’insulto omofobo sul necrologio | un biglietto con scritto “Fr*ci”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un foglietto di carta con” attaccato su un annuncio mortuario. Accade nel Torinese, a Pinerolo, dove sul cartello che dava notizia della scomparsa del 76enne defunto Adriano Canese è apparso l’adesivo. Non c’è più rispetto nemmeno per i morti. Il dolore per il lutto sfregiato dalla bieca omofobia. Ilper Adriano Canese Sul manifesto funebre si legge, come da formula di rito: “È mancato Adriano Canese, di anni 76”. E poi: “Ne dà il triste annuncio il coniuge Corrado Brun“. Il cartello, affisso sulle bacheche dei necrologi e un lutto vissuto dentro il cuore, per la perdita dell’amore della sua vita. Perché non c’è alcuna differenza, nel dolore, tra etero e omosessuali: la morte della persona più cara è devastante per tutti e tutte. Peccato che, per qualcuno non ancora identificato, evidentemente nemmeno quel ...