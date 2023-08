Lindstrom sceglie il numero 29 | una sfida contro la storia del flop al Napoli

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il nuovo acquisto del, Jesper, ha scelto ilche lo accompagnerà nella nuova avventura in maglia azzurra. Jesper, il nuovo volto del, ha fatto la sua scelta: ilche lo accompagnerà in questa nuova avventura calcistica sarà il 29. E’ lo stessodi maglia che il danese aveva portato sulle spalle durante la sua esperienza all’Eintracht Francoforte. Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, ci ritorna alla mente un’ombra di delusione legata all’ultimo giocatore che aveva indossato questo stesso. Un vero e proprio, per essere chiari. Chi ricorda il passato recente delpotrebbe sollevare un sopracciglio al ricordo dell’ultimo giocatore che portò il ...

Lindstrom sceglie la numero 29 Siamo il Napoli

