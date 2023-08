Lindstrom Napoli | come cambia ora l’attacco di Rudi Garcia

(Di mercoledì 30 agosto 2023), eccoora il modo di giocare in attacco della formazione diLa Gazzetta dello Sport analizza quello che dovrebbe esseredelora che è arrivato anche il danesepotrebbe lanciarlo subito dall’inizio sulla destra del tridente, con Osimhen e Kvaratskhelia a completare. In alternativa, con Politano che scalpita per conservare il posto, l’ex Eintracht potrebbe essere l’alternativa proprio al georgiano.

Ilsi coccolae non vede l'ora di vederlo all'opera in campo con la maglia azzurra. Dopo la firma di ieri , il nuovo acquisto di De Laurentiis è atteso agli ordini di Garcia . Il club, ...Ma conilprova a fare un salto di qualità, con un elemento giovane e che può solo migliorare. Senza poi trascurare il taglio al monte ingaggi, esattamente come voleva De Laurentiis. .... Come ampiamente previsto, sarà Hirving Lozano a fare spazio a Jesper. Il messicano è ad un passo dal ritorno al Psv Eindhoven. Il 28enne messicano è pronto a partire alla volta dell'...

FOTO - Lindstrom e lo scatto con la sua Sofie alla Filmauro: "Ciao Napoli, non vedo l'ora!" Tutto Napoli

diversi anni fa fece impazzire la Juve per Alex Sandro nella stessa situazione contrattuale prima di dare il via libera, vedremo. Lindstrom è un colpo fantastico per il Napoli, qualità al potere". Ha ...Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato il Napoli di Rudi Garcia: "Lindstrom è un volto nuovo del luna park Napoli, di una squadra che è in continua evoluzione. L’atteso tocco di Garcia si sta ...