Lindstrom | l’azzurro scioglie i dubbi | deciso il numero di maglia

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ufficiale la scelta deldida parte di Jesper, da poche ore neo membro della rosa del Napoli. Ha rappresentato quella che con ogni probabilità sarà l’ultima fiammata del mercato 2023 targato Napoli l’acquisto di Jesper. Già accostato ai partenopei nei mesi conclusivi dello scorso campionato, il colpo danese è stato chiuso in un batter d’occhio dalla società azzurra, in pochi giorni capace di rimediare alla perfezione allo smacco Gabri Veiga. Visite mediche, firma del contratto e foto di rito sono infatti state eseguite nella giornata di ieri dopo pochi giorni di trattativa effettiva, con l’ormai ex Francoforte a cui solo un rito mancava da eseguire. Trattasi ovviamente della consueta scelta deldi, resa da poco nota proprio dalla SSC ...