Lindstrom è un acquisto per Rudi Garcia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo aver visto Gabri Veiga preferire i soldi dell’Arabia Saudita, l’Atalanta respingere un’offerta da 45 milioni di euro per Koopmainers, il Napoli ha acquistato dall’Eintracht Francoforte Jesperper un totale di 25 milioni di euro tra prestito e riscatto. Vista così il danese sembra il rincalzo di un rincalzo, una terza scelta a cui la società di De Laurentiis è stata costretta dagli eventi, ma il calcio e i calciatori sono più complessi di così e il suo arrivo alla corte dinon solo arricchisce le possibilità offensive dell’allenatore, ma porta in Italia un calciatore giovane e moderno, con caratteristiche peculiari e rare da trovare nel nostro calcio. Chi è JesperJesperè nato nel 2000 a Hoje-Taastrup, nella regione dell’Hovedstaden, estremo est della ...

"Uagliò ci vediamo allo stadio" , questo l'invito di Jesper, nuovodel Napoli , tramite un messaggio audio pubblicato dal club azzurro su Instagram. Ultime notizie Napoli - Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. ......con l'arrivo die il contestuale addio di Lozano. Ma a centrocampo sono ancora in bilico Gaetano e Demme. In caso di partenza di uno dei due, occorrerebbe tamponare con undell'...Commenta per primo Nella giornata di ieri il Napoli ha ufficializzato il terzodel suo calciomercato estivo. Jesperha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo lega al club azzurro per i prossimi cinque anni. Il ...

Il Napoli ufficializza l'acquisto di Lindstrom a titolo definitivo SSC Napoli

Non è escluso che qualcosa possa essere fatto anche in mezzo al campo, semplicemente l’acquisto di Lindstrom mostra come adesso non sia più quella la priorità. Lozano sempre più lontano da Napoli: può ...ma sarebbe un grosso acquisto perché è giovane e poi questo cognome va alla grande!". Ha evidenziato l'esperto di calcio argentino sul calciatore seguito già in passato dal Napoli. Su Lindstrom, ...