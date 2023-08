L' impresa di Martina Trevisan agli Us Open   Sono andata oltre i miei limiti  

Ma buone notizie arrivano anche dalle donne: dopo la grande rimonta diTrevisan su Yulia Putintseva, nella notte italiana arriva l'di Lucia Bronzetti, che per la prima volta in ...Splendida rimonta diTrevisan agli US Open . L'italiana si è regalata il secondo turno nello Slam newyorkese ... Bronzetti da favola: prima vittoria a New Yorknotturna, invece, per ...Trevisan compie una vera e propriaall'esordio agli US OPEN contro la kazaka Putintseva .non tanto per la qualità dell'avversario, ma per le situazioni che l'italiana ha ...

"Sono andata oltre i miei limiti". L'impresa di Martina Trevisan agli ... ilGiornale.it

Chiamarla sorpresa è forse troppo, perché Martina Trevisan ci ha da sempre abituato a grandi ... Contro Vondrousova, servirà un'altra impresa.Una Martina Trevisan commovente conquista l'accesso al secondo turno degli US Open, l'ultimo Slam della stagione che si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. La tennista ...