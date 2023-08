Liliana Cavani | “I negazionismi li legherei a una poltrona” La regista Leone d’oro alla carriera a Venezia presenta L’ordine del Tempo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “La mia prima volta a? Fu nel 1961, vinsi un premio con un documentario sul processo di Vichy, ma ero in vacanza e non venni a ritirare il premio. Tutto qui. E fu per me una rivelazione che ci fossero ancora dei nazisti in giro, del resto ce ne sono ancora in giro.. così come c’è gente che nega la Storia, nega l’esistenza dei lager, ecco ilia unadavanti alle tremende verità storiche”. Così,, lapidaria e lucidissima, combattente, sarcastica e ovviamente coltissima, portatrice straordinaria di quei 90 anni senzache la collocano nella costellazione degli eterni conranei, come Polanski e Wiseman, giusto per citare due suoi (più o meno) coetanei quest’anno anche loro in Mostra. Ma è ...