Liliana Cavani | Con i miei film cerco di capire il tempo e la storia che ci riguarda

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Lido di Venezia. La registaaveva undici anni il 15 agosto del 1944 quando assistette personalmente, nella piazza principale della sua Carpi, in provin... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Alle 19 viene assegnato il Leone d'oro alla carriera alla regista italiana. Barbera: 'L'impatto dello sciopero di Hollywood si sente, ma non è così grave'Le foto dei più eleganti e i voti ai nostri preferiti (IN AGGIORNAMENTO) a cura di Vittoria Romagnuolo Claudia Gerini, volto femminile principale de L'Ordine del tempo di, è una delle ...... erotico, magnifico de Il portiere di notte (1974), diretto dalla mitica. Attraverso la sua estetica scandalosa , finemente grottesca, per dirla con le parole del critico Rogert ...

VENEZIA – Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi parteciperà questa sera al Lido di Venezia alla cerimonia di consegna del Leone d’Oro alla carriera alla regista Liliana Cavani. Era stato lo ...Liliana Cavani si occupa da sempre della grande storia, contemporanea o passata, raccontandone le contraddizioni e il confine frastagliato tra bene e male, tra ragione e fede. È lei ad aver riletto in ...