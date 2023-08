Libri per scuole primarie | Ritiro gratuito presso librerie accreditate

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Distribuzione gratuita dipera Benevento: Senza spese per i genitori, dettagli e procedure “Gli alunni delledi Benevento possono ritirare gratuitamente idi testo per l’anno scolastico 2023/2024ledal Comune”, è quanto rende noto il consigliere comunale delegato all’Istruzione Francesco Farese. “Per ottenere idestinati agli alunni dellei genitori non dovranno sostenere né anticipare alcuna spesa”, ricorda ancora il consigliere Farese. Ipotranno essere prenotati sul portale web (dal seguente link https://server6.acmeitalia.it/GCL/Benevento/login.asp ) o ...