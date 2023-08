Libia | dopo il caos calma solo apparente

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’amministrazione Biden stava collaborando da tempo sull’apertura di un canale di contatto tra lae Israele, poi Eli Cohen, ministro degli Esteri israeliano che a dicembre dovrà lasciare il posto per un rimpasto programmato, ha rivelato un incontro a Roma con la collega Najla Mangoush e generato un putiferio. Gli americani si sono infuriati e hanno fatto sapere ai media tutta la loro irritazione. Ora temono che il processo di normalizzazione arabo-israeliano — che vorrebbero continuare a spingere più sotto l’ottica del Forum del Negev che quella degli Accordi di Abramo — possa saltare. Intanto è saltata Mangoush, ministra che in patria non era particolarmente apprezzata ma che aveva un suo standing a livello internazionale. Profilo ideale per fare da canale diplomatico per questi contatti con Israele, ma anche per costruire su di lei qualche altro genere di ...