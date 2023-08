Letizia di Spagna dice addio a sua figlia Sofia | prime foto nel college esclusivo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 agosto 2023)diperde anche la secondogenita. Anche l’Infanta, come sua sorella maggiore Leonor qualche anno fa, ha lasciato i genitori per studiare in un prestigiosoin Galles.di, l’commosso allaDunquedie suo marito Felipe hanno salutato con commozione all’aeroporto di Madrid anche la secondogenitache a 16 anni ha seguito le orme della sorella Leonor, completando gli studi nell’United Worldof the Atlantic, che ha sede in Galles in un castello che sembra Hogwarts, la scuola di magia di Harry Potter. Si tratta della stessa scuola frequentata fino allo scorso ...