Leclerc ed Hamilton a Milano | possibili intrecci sul futuro?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tra presente esiano le vicende di Lecler ed, entrambi a. Novità in vista? L’Autodromo nazionale di Monza inizierà già da domani ad accogliere i numerosi fan accorsi nel Belpaese per il 74esimo Gran Premio d’Italia che si svolgerà tra le giornate di venerdì e domenica nello storico Tempio della velocità. Gli appassionati di Formula 1 aspettano intrepidi questo momento, in attesa di vedere i piloti scaldare i motori su uno dei circuiti più iconici del mondo; Il favore dei pronostici è senz’altro per la RedBull di Verstappen, imbattuta da inizio anno e vincente nell’ultimo GP brianzolo. Primeggerà senz’altro la voglia di riscatto della Ferrari, in difficoltà nell’ultimo GP d’Olanda, visti il quinto posto di Sainz, che a detta di suo padre, potrebbe continuare la sua carriera in Audi, e il ...