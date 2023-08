Lecco in Serie B | respinto il ricorso del Perugia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Rigettato ildel, il Consiglio di Stato ha ammesso ilal campionato di calcio diB. "La Calcioesprime la sua profonda soddisfazione e gratitudine per l'esito positivo emerso dalla recente decisione del Consiglio di Stato riguardo alla questione in discussione", afferma ilin una nota dopo la decisione del secondo grado di giustizia amministrativa che dà ragione al club, sancendo la permanenza delinC e la conferma delin B. "L'approvazione manifestata dalle autorità conferma la trasparenza e la coerenza del percorso intrapreso dal club, confermando il nostro impegno verso i valori del gioco leale e dell'integrità sportiva. L'entusiasmo e ...

Respinto anche il ricorso del Perugia contro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l'ammissione delinB. Il Perugia resta quindi di fatto inC, mentre il...E' arrivato il giorno dei verdetti con le decisioni della giustizia amministrativa che consentiranno di delineare il quadro delle partecipanti al campionato ...Il posto in B della Reggina sarà occupato dal Brescia retrocesso inC dopo il play out con il Cosenza. Dunquee Brescia sono le ultime due squadre che parteciperanno al campionato di ...

Dopo aver respinto il ricorso del Perugia contro la riammissione del Lecco, il Consiglio di Stato ha respinto anche il ricorso della Reggina relativamente all'esclusione dalla Serie B. Mentre il Lecco ...unico avamposto del Sud con Bari e Palermo in una serie B sempre più a tradizione settentrionale: ci sono ben quattro squadre alpine (Sudtirol, Feralpisalò, Lecco, Como), sei padane (Brescia, Parma, ...