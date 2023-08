Lecco in Serie B | Di Nunno | “Giustizia è stata fatta”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilè inB. Fa festa il vicepresidente del club lombardo, Gino Di, che ha parlato dopo il ricorso rigettato del Perugia da parte del Consiglio di Stato che ha dato l’ufficialità delnellacadetta italiana. Di: “. I festeggiamenti veri li ho fatti il 18 giugno, ma sono naturalmente contento per la sentenza. Ci hanno messo un po’ il bastone tra le ruote, siamo in ritardo sul mercato e sugli abbonamenti, ma cercheremo di essere all’altezza. Dopo la decisione del Consiglio di garanzia del Coni ci siamo preoccupati, ma abbiamo sempre creduto nellae siamo sempre stati convinti dell’importanza del merito sul campo“. SportFace.

