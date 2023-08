Lecco | Fontana | “Messa fine ad una vicenda assurda”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Finalmente si può dire: ilè in Serie B con tutti i piedi. Dal Consiglio di Stato giunge la parolaalladel ripescaggio del Perugia a sfavore del, che invece, giocherà la prossima Serie B. Un commento su questa situazione lo ha voluto lanciare il presidente della Regione Lombardia, Attilosu Facebook. Questo ilggio di: “E adesso in campo! Dal Consiglio di Stato giunge la parola ‘’ sull’che aveva riguardato ilCalcio. I blucelesti giocheranno il campionato di Serie B dopo aver raggiunto questo traguardo con pieno merito. Forza ragazzi!” SportFace.

il post è firmato da Attilio Fontana, governatore della Lombardia dopo la sentenza ... dal Perugia che resta in C. Il Lecco esordirà domenica dopo cinquant'anni di assenza in B contro il Catanzaro sul ...Il governatore Fontana: "E adesso in campo! Dal Consiglio di Stato giunge la parola 'fine' sull'assurda vicenda che aveva riguardato il Lecco Calcio. I blucelesti giocheranno il campionato di Serie B ...