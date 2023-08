Lecco e Brescia in Serie B | adesso è ufficiale Il Consiglio di Stato respinge i ricorsi di Perugia e Reggina

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nessuna sorpresa. Nessun ribaltone, né terremoto per il tanto temuto torneo a 21 squadre. Ildiconferma i pronunciamenti del Tar (e indirettamente anche le scelte della FederCalcio): ile ilsono inB, respinti idel(che quindi giocherà inC) e anche della, che però a questo punto dovrà ripartire addirittura dai Dilettanti.il campionato può cominciare per davvero, dopo il debutto a singhiozzo negli scorsi weekend, con le “X” nel calendario e le giornate sospese. Si chiude così la telenovela giudiziaria dell’estate. Nel caso delsi può dire almeno che abbia vinto il merito sportivo. Quella dei lombardi, promossi sul campo ...

... ilfarà il proprio esordio in campionato nella giornata di sabato due settembre contro il ...verso la D: il destino della RegginaAbbiamo detto, dunque, di come manchi ancora un'altra ...Sono arrivate le due sentenze e i verdetti dal Consiglio di Stato:ammesse in Serie B, il Perugia riparte dalla C, la Reggina finisce in Serie D. La prima sentenza è quella sul: i lombardi sono in Serie B. Il ricorso preso in esame, e respinto, ...Via libera dal Consiglio di Stasio ain serie B . Ricordiamo che ilha vinto i play off di Serie C ed ilentra nel torneo cadetto al posto della Reggina che si è vista respingere il ricorso ansime al ...

Consiglio di Stato, Lecco e Brescia confermate in Serie B: no a ricorsi Perugia e Reggina - Sportmediaset Sport Mediaset

In cadetteria, dunque, oltre al Lecco che ha vinto i playoff di C giocherà il Brescia, ripescato. Si sono definite così tutte le avversarie dell’Ascoli per quel che riguarda il campionato 2023-24, un ..."È l'epilogo felice che ci auguravamo per il Lecco, i suoi tifosi e la sua città che si sono uniti attorno ad una squadra che ha saputo costruire una vera e propria impresa sportiva". Marco Riva, ...