LeBron James | scoperta la causa dell’arresto cardiaco del figlio Bronny | come sta ora

' Tutti sanno che Roger Federer è il mio idolo e sempre lo sarà, ma per non parlare di tennis direi. Io sono cresciuto guardando lui, che è sempre stato un atleta che ho sempre ammirato ...Gli ultimi playoff NBA hanno dimostrato però che in pochi sono meglio di lui quando si fa sul serio, e nella posizione di 2 in Area FIBA dominerebbe qualsiasi avversario- 38 anni e non ...Sarà per il fatto che milita in una delle squadre più tifate al mondo, sarà perché giocare insieme aporta inevitabilmente dei riflettori addosso, o forse sarà per la sua storia da 'underdog'. Ma non c'è alcun dubbio che al debutto di Team USA nei Mondiali di basket il giocatore più ...

LeBron James supererà i 40mila punti segnati Dunkest

Un ruolo da protagonista al suo primo anno in G-League, l'occasione di giocare al fianco di LeBron James ed Anthony Davis, i consigli di Gregg Popovich e la prima esperienza europea con il CSKA Mosca.Gilbert Arenas gli ha chiesto se vorrebbe giocare a lungo come LeBron James (che a ottobre inizierà la sua 21esima stagione NBA), e la stella degli Warriors ha risposto: “Sì, più o meno vorrei giocare ...