Le turbolenze in volo saranno sempre più frequenti? Sì | e c’entra il cambiamento climatico

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’atterraggio d’emergenza da Milano Malpensa ad Atlanta delDelta 175, provocato da un improvviso calo di quota, non sembra essere attribuibile a perturbazioni cicloniche. A escludere l’ipotesi è stata la Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità responsabile della supervisione dell’aviazione civile Usa. Si tratterebbe, infatti, di uno specifico tipo di turbolenza molto difficile da prevedere e che può sopraggiungere anche in assenza di tempeste, uragani o altre condizioni meteo avverse. Secondo gli scienziati, lein aria libera, i cali di quota e i vortici d’aria anomalipiù. A confermarlo è un recente studio pubblicato su Geophysical Research Letters, che individua il principale responsabile nel. ...

... questa volta come passeggero, si è trovato su un aereo che sobbalzava non poco a causa del meteo: 'Alcune delle peggioriche abbia mai sentito. Quando è unbreve non è comodo. Siamo ...Quello di ieri (la notte in Italia) è stato l'ultimo di una serie di incidenti con feriti dovuti a forti. Una persona è morta a marzo quando un jet Bombardier CL30 indall'aeroporto ..."I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i clienti delDelta 175 che ha subito graviprima di atterrare in sicurezza ad Atlanta - ha spiegato un ...

Il volo 175 si trovava a circa 64 chilometri a nord-est dell ... a nord-est dell'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta quando l'equipaggio ha segnalato gravi turbolenze, secondo la ...Questo peraltro, ricorda la Cbs, è solo l’ultimo di una serie di incidenti quest’anno in cui passeggeri e membri dell’equipaggio sono rimasti feriti per le forti turbolenze incontrate in volo. Una ...