(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nel 1991 Jo Ann Beard lavorava come editor per l’Università dell’Iowa, dove si occupavarivista scientifica del dipartimento di fisica e astronomia, vivendo a stretto contatto con professori e dottorandi che “passano giornate intere con la testa infilata nel tessuto del cielo ad ascoltare i suoni dell’universo” e che riempiono le lavagne dell’ufficio disegnando le traiettorie dei corpi celesti e interrogandosi sulla natura del plasma. Beard non si trovava però in ufficio nel pomeriggio del primo novembre quando, durante un convegno, uno studente entrò armato nei locali e uccise cinque persone, tra cui tre professori del dipartimento, prima di togliersi la vita. E’ attorno a questo episodio, al caso padrone di ogni esistenza che ha voluto che lei non fosse in ufficio, che ruota il racconto di Beard “Il quarto statomateria”, che si trova al ...

Vincenzo De Luca, presidenteregione Campania è intervenuto così nel dibattito su questa ... dobbiamo dire con grande spirito di verità che lo Stato non esiste, nonostante l'impegno didell'...Extraprofitti, lettera di contestazioneBce in arrivo per la tassa sulle banche Francoforte ... II vero problema è che tutte lepolitiche erano favorevoli alla... Ad ignorare il contesto, la ......nel 2019 e nota come "Spamouflage" e sarebbe stata condotta da individui associati alledell'... dove è accusata di praticare un programma draconiano di "rieducazione" ai danniminoranza ...

Mali, "difficoltosa" la seconda fase di ritiro delle forze di pace ... Rivista Africa

Le forze della terra assomiglia a un resoconto esemplare sulla distanza tra i desideri e i fatti e mostra come uno sguardo meticoloso sulla realtà possa rivelare segreti abissali e un nuovo alfabeto ...La storia di Marcello De Angelis – che in passato è stato per qualche tempo cognato della premier – è lo specchio di un problema reale che esiste nel mondo del melonismo. De Angelis si è messo nei gua ...