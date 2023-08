Le famiglie senza Reddito di Cittadinanza prenderanno più soldi | ma non tutte | ecco perchè

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’addio aldinon sarà necessariamente un problema perle: c’è chi potrebbe ottenere anche di più. Ormai da cinque anni, ildiè diventato una misura chiave in sede di campagna elettorale. Lo è stato nel 2018 in occasione delle elezioni che hanno visto l’affermazione del Movimento 5 Stelle e lo è stato anche alla fine dell’anno scorso quando l’abolizione della misura è stato uno dei cavalli di battaglia di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. In alcuni casi ci sonoche possono guadagnare dall’addio aldi– Ansa Foto – Grantennistoscana.itUna delle prime misure approvate con la scorsa Legge di Bilancio è stata proprio la graduale e inesorabile ...