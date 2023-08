Le coste di Castelvolturno sono nella morsa del peggior degrado | nessuna scusa per lo scempio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) di Giovanni Papa In un’estate rovente sul versante inflazione, dove la corsa al rialzo dei combustibili come quello dei beni primari non accenna ad arrestarsi, complicando non di poco la vita delle fasce più deboli del nostro paese, c’è un dato “locale” in assoluta controtendenza, che potrebbe meravigliare solo chi non passa da queste parti. Proprio alla destra della foce del più grande fiume del meridione, il Volturno che partendo dall’appennino abruzzese, dopo una corsa di 175 km, si getta nelle acque del Tirreno centrale, ciuna serie di piccolissime località sul mare, la prima chiamata proprio Destra Volturno, dove “ormai” è possibile comprare una villetta a 100 metri dalla spiaggia per 20-30mila euro. Nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale Costiera, ormai lasciata indietro come ...