Le anticipazioni del 30 Agosto 2023 de La Promessa | la sofferenza di Cruz

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il 30, su Canale 5, va in onda una nuova puntata de La. Gli eventi precedenti hanno generato una certa sorpresa nel pubblico. Uno dei personaggi più amati della soap, infatti, potrebbe rischiare di non tornare. In particolare, durante l’appuntamento di oggi,e Jimena saranno devastate da ciò che è successo a Manuel, Maria avvertirà la mancanza di Salvador e Candela si sfogherà con Don Camilo. Potrebbe interessarti: Ecco come fare per guardare la replica dell’ultima puntata de LaTutte lede Ladel 30: Jimena disperata Nella puntata del 30de La, la tensione sarà palpabile. Purtroppo, verrà confermata la morte ...