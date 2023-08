Lazio | Luis Alberto ha firmato il rinnovo di contratto | i dettagli

(Di mercoledì 30 agosto 2023), centrocampista della, ha rinnovato il suoche era in scadenza nel 2025. Ecco i, centrocampista della, ha rinnovato il suoche era in scadenza nel 2025. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ha prolungato il proprio accordo con il club di Claudio Lotito fino al 30 giugno 2028. La firma dello spagnolo è arrivata nella giornata di oggi.

... Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia Ballottaggi: - Indisponibili: - Squalificati: -(4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi,..., più serenità in vista del Napoli.Alberto ha rinnovato il proprio contratto con il club biancoceleste dopo un'estate travagliata. Il centrocampista spagnolo, che sabato affronterà il ...Ultime 48 ore di trattative. Il Milan ha scelto Taremi del Porto come vice Giroud, ma la trattativa è in salita. Mentre Guendouzi è a Roma per le visite mediche con la, il Genoa contende proprio ai biancocelesti Bonucci . Petagna è un nuovo attaccante del Cagliari .

