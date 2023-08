Lazio | l' affare Mandas | quanto è costato il portiere del futuro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ROMA - Operazione lampo, Christosè sbarcato ieri a Fiumicino. É un giovanedell'Ofi Creta, club in cui tornerà in prestito una volta sostenute le visite mediche (in Paideia questa ...

Giocherà un altro anno in Souper Ligka Ellada, lalo abbraccerà di nuovo la prossima stagione. Qualche numero: nella regular season 7 clean sheet nelle 20 partite in campo. È un classe 2001, ...Su Bonucci comunque ci sarebbero forti anche ladi Maurizio Sarri e Claudio Lotito ed il Genoa di Alberto Gilardino. Sicuramente più complicato invece sarebbe il discorso per Kostic: nonostante ...Cio, l'ingegnere l'l'ha fatto, visto che ha incassato cinque volte di più di quanto aveva ... oggi BancaNord', scrive Dagospia . L'operazione è del 2017. 'Ma da allora nulla è mai ...

Allegri e tutto il mondo bianconero tengono d’occhio la situazione. Bonucci Lazio, affare bloccato: così l’ex capitano Juve non va da Sarri. La situazione di mercato del difensore La Lazio ...La Lazio fa sul serio per Bonucci e vorrebbe portarlo alla corte di Sarri, ma l’affare di mercato al momento è bloccato. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i biancocelesti devono fare ...