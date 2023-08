... ha raccontato Mondiali ed Europei di calcio, seguito da cronista puntualee Napoli, ... Nicita, attraversoinediti e ritratti profondi " simbolo De Giorgi, campione e poi Ct mondiale, ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "Ci serviva, avevamo il dovere di fare una prestazione così". Al termine di- Genoa 0 - 1, Milan Badelj ha spiegato idella gara coraggiosa e di spessore svolta dai rossoblù all'Olimpico. "Abbiamo parlato della prestazione - prosegue - sperando che arrivasse ...Non un dettaglio: Azmoun è un giocatore di talento , che in passato piaceva a Milan, Napoli,e al Tottenham dello stesso Mourinho, ma in Bundesliga ha sofferto tanto - troppo - di noie ...

Lazio, il retroscena su Guendouzi: domenica scorsa era già a Roma! Calciomercato.com

CALCIOMERCATO LAZIO – Arriverà domani nella Capitale Matteo Guendouzi così come anticipato dal noto esperto Alfredo Pedullà che ha smentito il possibile arrivo nella giornata di oggi come riportato da ...Al momento le indiscrezioni di mercato parlano di un "derby" tra Lazio e Roma, con Union Berlino e Genoa sempre alla finestra (tedeschi un po' più.