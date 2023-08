Lazio | Guendouzi presto a Roma | visite e poi firma sul contratto

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Laha chiuso un altro colpo per il centrocampo di Maurizio Sarri. L’ultimo botto di mercato, ma attenzione alla situazione Bonucci, dovrebbe essere l’arrivo nella Città Eterna di Mattéo, talento che arriverà dal Marsiglia. Il centrocampista francese è atteso nelle prossime ore aperatterrerà all’aeroporto di Ciampino alle 16.30 con un volo privato e si appresta a diventare già in giornata un giocatore della. Ladovrebbe quindi essere realtà già in serata.arriva con la formula del prestito oneroso (un milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, a cui vanno aggiunti cinque milioni di bonus (quindi 18 milioni complessivi). SportFace.

