Lazio | Guendouzi arriva oggi | attesa dei tifosi

Matteo Guendouzi è pronto a vestire la maglia della Lazio e già entro la giornata odierna (salvo ritardi dell’ultimo minuto) è atteso nella Capitale. Il centrocampista andrà a completare la linea ...ROMA - La Lazio accoglie Matteo Guendouzi. Oggi lo sbarco a Roma, affare definito nelle ultime ore. Tutti i dettagli finali sono stati stilati. Lotito, in prima persona, ha trovato un punto d’incontro ...