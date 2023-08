Lazio | ecco Guendouzi | svelata la data dell’arrivo in Italia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Mateopronto per lalaper l’arrivo indel centrocampista francese Matteoè da considerarsi virtualmente il settimo colpo della. Come scrive l’odierna edizione del Corriere dello Sport, il summit notturno tra Lotito, un intermediario e gli agenti del giocatore ha prodotto la cosiddetta fumata bianca su commissioni e premi al giocatore.è atteso dal club biancoceleste tra oggi e domani per visite e firma sul quinquennale da 2.5 milioni a stagione più bonus. Al Marsiglia 18 milioni complessivi tra parte fissa e bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto più il 10% sulla futura rivendita.

La nuova stagione della Lazio si è aperta con due sconfitte. Una partenza a rilento che non accadeva dalla stagione 2018/2019, quando in quella Lazio figurava ancora Marco Parolo, intervistato ...