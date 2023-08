Lavoro | il report di Confcommercio | ' In Toscana più precarietà e stipendi bassi'

L'analisi parla anche di turismo. 'Dal lato delle retribuzioni, gioverebbe una razionalizzazione e revisione dei contratti collettivi diSecondo il Cloud Security2023 di Fortinet la velocità con cui le aziende spostano i carichi dinel cloud rimane costante, anche se la sua adozione è in calo rispetto all'anno passato. Per avere un'idea delle ...SSC Napoli, ilIl gruppo ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Successivamentedi possesso palla ed esercitazione tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Primo ...

Lavoro, il report di Confcommercio: "In Toscana più precarietà e ... LA NAZIONE

Secondo il Cloud Security report 2023 di Fortinet la velocità con cui le aziende spostano i carichi di lavoro nel cloud rimane costante, anche se la sua adozione è in calo rispetto all’anno passato.È l'analisi di Format research per Confcommercio Toscana sul mondo del lavoro. Secondo il report, si legge in una nota, "nonostante il miglioramento delle aspettative rilevato in seguito al periodo ...