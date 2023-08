Lavoro | Calderone | “Nessuna bomba sociale | ci saranno vere opportunità”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Molti si chiedono se siamo all’innesco di una. Rispondo no. La situazione è assolutamente gestibile” afferma il ministro delMarinaalla presentazione del nuovo canale per l’accesso alle misure post reddito di cittadinanza. Supporto formazione e: le parole dellaDal 1 settembre sarà operativo il Sistema informativo inclusioneL'articolo proviene da Il Difforme.

Supporto formazione e lavoro, cosa succede dopo il reddito di cittadinanza: ultime notizie Adnkronos

Questo è il disegno del nuovo decreto legge predisposto dal ministro della Cultura Sangiuliano e dal ministro del Lavoro Calderone e che il cdm ha approvato in esame preliminare. L’indennità ...in collaborazione con il ministro del lavoro Marina Calderone l’abbiamo estesa 1.200.000 persone” ha spiegato il Ministro Valditara a 'La tecnica della scuola'. ”Ma non solo: abbiamo esteso questa ...