(Di mercoledì 30 agosto 2023) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Il Jobs act è il feticcio di una certa sinistra, che non ha mai accettato l'idea di un approccio riformista al mercato del. Che, come ricorda il professor Fortis, ha prodotto risposte. Col referendum' il Pd. Ennesima mutazione". Lo scrive su X il presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, Enrico

"Ileffettuato in questi anni - prosegue il presidente Giani - ha dato dunque buoni frutti ... il XV Festival Nazionale de Ipiù belli d'Italia a Lucignano (AR) 30 Agosto 2023 In arrivo ...... in particolar modo delle montagne, dei piccoli. Tutto questo è Bergamo 2.0 nuovo sito che ... Ilda fare è ancora tanto e la strada da percorrere ancora lunga, "ma con il contributo di ...... riscoprendo cammini storici, storie di, transumanze, Resistenze. Il percorso ha incrociato ... che da Reggio Emilia arriva a San Pellegrino in Alpe, e attraversatoe luoghi solitari di ...

Ultimo'ora: Lavoro: Borghi (Iv), 'Schlein 'corbynizza' il Pd' La Svolta

(Adnkronos) – “Il Jobs act è il feticcio di una certa sinistra, che non ha mai accettato l’idea di un approccio riformista al mercato del lavoro. Che ... gruppo Azione-Italia viva al Senato, Enrico ...«Non ci saranno solo le classiche visite guidate ai castelli, ma tantissimi eventi collaterali, rievocazioni, mostre, mercatini e concerti che animeranno castelli, palazzi, dimore storiche e borghi ...