Lavoro | al via la piattaforma per l’incrocio tra domanda e offerta

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Con molta umiltà vi dico che questo percorso intrapreso, per me, rappresenta un omaggio alla memoria di Marco Biagi, quello che considero il più grande visionario nel tema del”. Lo ha detto Marina Calderone, ministro dele delle Politiche sociali, durante la presentazione, presso il Palazzo Wedekind Roma, del nuovo ‘Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativà (SIISL), lapertradi formazione e, che sarà attiva dal prossimo 1° settembre. “Dalla legge Biagi – ha aggiunto Calderone – le politiche attive non hanno mai dato soluzioni di incroci fraeddel. Magari un giorno sarà dedicato a lui il progetto ...