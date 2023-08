Lavoro | al via la piattaforma per l' incrocio tra domanda e offerta

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Con molta umiltà vi dico che questo percorso intrapreso, per me, rappresenta un omaggio alla memoria di Marco Biagi, quello che considero il più grande visionario nel tema del”. Lo ha detto Marina Calderone, ministro dele delle Politiche sociali, durante la presentazione, presso il Palazzo Wedekind Roma, del nuovo ‘Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativà (SIISL), laper l'tradi formazione e, che sarà attiva dal prossimo 1° settembre. “Dalla legge Biagi – ha aggiunto Calderone – le politiche attive non hanno mai dato soluzioni di incroci fraeddel. Magari un giorno sarà dedicato a lui il progetto ...

Il paradosso " ha poi aggiunto " è che siamo l'unico Paese del G7 ad aver aderito alladella ... Immigrazione " Quello sul tema immigrazione per la premier 'è unenorme, lungo. Che alla fine ...... misure alternative: perché potrebbe non essere una remissione Un dettaglio importante riguarda l'attribuzione stessa dei supporti, come quello per la Formazione e il. Questo ( aldall'1 ...approfondimento Mostra Cinema Venezia, oggi il. Apre "Comandante" con Favino. LIVE L'ordine del ... Unincentrato sul conflitto di Galileo Galilei, spaccato dal conflitto fra scienza e ...

Supporto formazione e lavoro Inps: dal 1° settembre al via la nuova misura di inclusione sociale idealista.it/news

ROMA (ITALPRESS) – “Con molta umiltà vi dico che questo percorso intrapreso, per me, rappresenta un omaggio alla memoria di Marco Biagi, quello che considero il più grande visionario nel tema del ...Tuttavia non posso che essere rammaricata nel constatare che, a poche ore da questa visita, le siano state rivolte minacce di morte per via del reddito di cittadinanza. Questo governo sta lavorando ...