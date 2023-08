L’arte di eliminare il superfluo Oknoplast presenta il nuovo portoncino Tenvis Design PRO

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Milano, 30/08/2023 – Affascinare l’ospite sulla soglia della propria abitazione, lasciare il segno al primo impatto senza, però, abbandonare la sicurezza a scapito del: è possibile? La soluzione arriva da, leader nella progettazione e realizzazione di serramenti in PVC e alluminio, chela nuova linea di portoncini in alluminioPRO di. L’azienda ha, infatti, creato un perfetto mix di sicurezza, prestazioni ed eleganza. Perilè molto importante, non solo a livello estetico ma anche performativo: la nuova lineaPRO concilia unultramoderno ed essenziale a un forte impatto visivo che dà forma a uno stile ben riconoscibile. Il tratto ...