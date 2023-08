L' arma di Miloševic e Putin contro i propri popoli | il lavaggio del cervello

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nel giugno del 1999, la rivista mensile “Una città” pubblicò un’intervista di Massimo Tesei a Marko Vešovic, il poeta montenegrino-sarajevese di cui ho scritto nei giorni scorsi perché è morto di una sua morte solitaria. Erano passati quasi 4 anni dagli accordi di Dayton, era la volta del Kosovo e dell’intervento della Nato in Serbia. Insofferente del luogo comune su un atavismo etnico “balcanico”, contraddetto dall’esperienza di un’unità sostanziale della Jugoslavia e dal privilegio di una lingua comune, Vešovic si chiedeva come avesse fattoa “inventare” differenze capaci di “fare del popolo serbo una macchina per uccidere”. “Lui solo aveva le armi, gli altri non ne avevano, gli altri si sonoti durante la guerra. Ma come ha fatto a convincere i serbi normali ad usare le armi e ad uccidere ilo vicino? Facendo ...