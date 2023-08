L' anticlimatismo di Nicola Verlato

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “L’invidia non spiega tutto ma illumina molte cose”, scrive Helmut Schoeck. Il gran libro del sociologo austro-tedesco, “L’invidia e la società”, nuova edizione Liberilibri, illumina l’umano: “I componenti di un gruppo esigono da ogni altro componente, soprattutto se novizio, determinate uniformità. Essi puniscono il non conformismo”. Lo vedo nel mondo dell’arte. Gli artisti, timorosi di perdere occasioni di lavoro, sono allineati e coperti. Ma il loro grigio conformismo ha un’utilità: far risaltare l’indipendenza. Come quella diil cui nuovissimo “The Flood” non saprei definirlo se non quadro anticlimatista. Il soggetto è catastrofico ma non apocalittico: “Non è necessariamente il diluvio biblico, di inondazioni ce ne sono sempre state”.ha del clima come dell’arte una visione ciclica, dunque non emergenziale. ...