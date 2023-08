Ladyhawke | la trama del film

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ladidel 1985 e diretto da Richard Donner, è ambientata in un magico mondo di ispirazione medievale dove un giovane ladro aiuta una coppia di innamorati colpiti da una maledizione a causa della quale sono condannati a non incontrarsi mai. I due amanti hanno il volto dell’attore Rutger Hauer e quello etereo e magnetico dell’attrice Michelle Pfeiffer, mentre il ladruncolo Philippe è interpretato da un giovanissimo Matthew Broderick. Ma cominciamo dall’inizio: ladiè a tutti gli effetti una solida e ben confezionata fiaba medievale. Un meschino e malvagio signorotto a capo di Aguillon, un borgo del Medioevo francese, si invaghisce della bellissima Isabella D’Angiò, a sua volta innamorata corrisposta del cavaliere Etienne, capo delle guardie dello stesso signorotto. ...

La. Paola (Paola Cortellesi) è una maestra di scuola elementare. La sua è apparentemente una ... per questa storia, ai film per ragazzi degli Anni '80, come ad esempio Karate Kid e. A ...La. Paola (Paola Cortellesi) è una maestra di scuola elementare. La sua è apparentemente una ... per questa storia, ai film per ragazzi degli Anni '80, come ad esempio Karate Kid e. A ...