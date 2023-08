LadyHawke | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 30 agosto 2023)fantasy del 1984 èper la maggior parte in Italia, e precisamente in una manciata di piccoli borghi medievali dall’Emilia all’Abruzzo, da Rocca Calascio a Castell’Arquato. A fare da sfondo alla tormentata storia d’amore tra Navarre (Rutger Hauer) e Isabella (Michelle Pfeiffer) sono infatti le imponenti costruzioni medieval – rinascimentali (castelli e forti) che si possono ammirare lungo tutta la nostra penisola. Andando in ordine geografico da nord verso sud, durante la scena della fuga del ladro Philipe, “Il Topo”, possiamo ammirare la Rocca Sforzesca di Soncino, presso Cremona, fatta erigere da Francesco Sforza tra il 1473 e il 1476. Nella stessa scena, tuttavia, l’ingresso è quello del Castello di Torrechiara, presso Parma, location nella quale ha luogo anche la scena del celamento ...