Ladyhawake | una leggenda ha ispirato il film?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Molti pensano che Ladyhawke,fantasy e d’avventura, siaad unaeuropea del 13esimo secolo, ma non è così. Ai tempi dell’uscita del, infatti, per aumentare la curiosità negli spettatori, la Warner Bros diffuse la falsa voce che ilsi basasse su un racconto, quando in realtà è frutto della fantasia dello sceneggiatore, Edward Khmara Dopo che la notizia arrivò alle orecchie dello sceneggiatore Edward Khmara, questi si rivolse alla Writer’s Guilt Association, il sindacato degli sceneggiatori. Per tale motivo, la Warner Bros fu costretta a sborsare all’autore una somma di denaro, dopo un patteggiamento. Ciononostante, nelè presente una storia vera: dopo un’attenta ricerca analitica sulla storia e sui dati geografici, Edward Khmara ha scoperto che nel ...