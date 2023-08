La7 | quando partono i programmi | il daytime si riaccende l’11 settembre | la prima serata si fa attendere

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Giovanni Floris - DiMartedì La stagione 2023/2024 di La7 parte “senza fretta”. La tv di Urbano Cairo non smania di accendersi fin dai primi di(al contrario della concorrente Rete 4) e si prende ancora un po’ di tempo per ripartire con tutta l’offerta informativa che compone il palinsesto del canale. Ecco. Ladi La7 sarà battezzata dalla nuova edizione di Piazzapulita di Corrado Formigli, confermato ogni giovedì a partire dal 14. La sera dopo, venerdì 15, sarà la volta di Diego Bianchi e la sua “banda” di Propaganda Live. Per il ritorno di Giovanni Floris con DiMartedì, invece, il telespettatore dovràil 19(Bianca Berlinguer avrà dunque 2 settimane in ...

Entusiasmo che è sfuggito di mano, pur di vedere il loro nuovo idolo, alcuni tifosi sono ....it - I tifosi romanisti lo aspettavano, tanto che anche il sito di FlightRadar24 aveva avuto un ...Parole che non sono piaciute al direttore di TGEnrico Mentana che ha subito replicato con un ... "Ma se segui questa logica, e fai il giornalista in tv , che tu sia single o maritato,dici ...Il direttore del Tg diche riassume così la questione: "Ok, la linea è questa: se esci di casa ... e fai il giornalista in tv, che tu sia single o maritato,dici una fesseria col botto, e ...

Bocchino polemico: "Sempre domani quando non vi conviene" La7

Trama: Quando il padre di una scrittrice viene trovato morto, sale la tensione contro i nomadi di Kembleford. Padre Brown deve scoprire la verita' prima che qualcuno di loro venga mandato alla forca ...Enrico Mentana ha deciso di commentare le scioccanti dichiarazioni sullo stupro rilasciate dal giornalista Andrea Giambruno.