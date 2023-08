La Venere di Open to meraviglia batte un colpo | il primo post dopo due mesi di silenzio | «So che vi sono mancata | ma ero impegnata»

(Di mercoledì 30 agosto 2023)duedi, torna attivo il profilo Instagramitalia23che la Corte dei conti del Lazio ha aperto un’indagine suto, la campagna di promozione lanciata dal ministero del Turismo di Daniela Santanché. Ilè accompagnato da una serie di foto che mostrano i cartelli pubblicitari che sarebbero stati affissi in alcune città all’estero, con un messaggio che tenta di smorzare le polemiche,un lungo e misterioso periodo di assenza di comunicazioni sui social iniziato il 27 giugno scorso: «Ciao! So bene che avete sentito la mia mancanza e mi fa piacere sapere che vi siate così tanto preoccupati per me». Nelc’è anche un tentativo di spiegare i motivi di quel ...

Riecco la di Santanchè. Riappare su Instagram dopo due mesi di latitanza dai social. Per un caso, poche ore dopo la notizia dell'indagine della Corte dei Conti sul progetto "to meraviglia", la procura della Corte dei Conti del Lazio avrebbe avviato un'indagine sulla campagna promozionale del ministero del Turismo "to Meraviglia", con protagonista la. Spunta una nuova grana per la ministra del Turismo Daniela Santanché. Stavolta Visibilia non c'entra nulla, bensì si tratta della della campagna di comunicazione del suo

le attività sui social network previste come parte di "Open to Meraviglia" si sono di fatto interrotte a giugno, e il video di presentazione della campagna è scomparso da oltre due mesi». Nella notte ...Dal 27 giugno è sparita sui Social Open to meraviglia, la famosa Venere simbolo del rilancio turistico dell’Italia che aveva creato non poche polemiche. La Procura della Corte dei Conti del Lazio ha ...