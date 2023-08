La Serie A non riesce più a guardare al futuro

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) E così la sessione estiva di calciomercato dellaA si è (quasi) chiusa con lo stesso colpo che l’aveva aperta un anno fa, in una perfetta saldatura circolare. Il ritorno in Italia di Romelu Lukaku, il terzo negli ultimi quattro anni, è più di una semplice coincidenza. Il ripiegamento dell’orizzonte su se stesso è tale che si potrebbero riproporre oggi i resoconti del suo (secondo) passaggio all’Inter, tali e quali senza bisogno di aggiornarli, solo cambiando qualche nome qua e là. «Ha parlato più volte con Inzaghi, come aveva fatto con Conte prima di firmare per l’Inter nel 2019, per assicurarsi di essere sulla stessa linea di pensiero», aveva dichiarato a Eurosport il suo avvocato, Sebastien Ledure, e oggi non si può non pensare alle presunte chiamate di Mourinho per convincere il belga ad accettare l’offerta della Roma che popolano le pagine dei giornali ...