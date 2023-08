La sanità italiana non riesce a compensare l’invecchiamento della popolazione

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Secondo i più recenti sondaggi di Eurobarometro sia per gli italiani che per gli altri popoli dell’Unione europea al primo posto tra le riforme prioritarie che i singoli Paesi, con l’aiuto di Bruxelles, dovrebbero intraprendere ci sono quelle riguardanti la. Viene anche prima dell’istruzione, del mercato del lavoro,transizione ecologica, del sostegno alle famiglie. All’origine dell’emergenza, delle liste di attesa che si allungano, dell’assenza dei medici di famiglia, non c’è solo la maggiore consapevolezza dell’importanza del settore che il Covid ha portato, ma soprattutto una delle sfide epocali del ventunesimo secolo (e probabilmente anche dei successivi): il calo demografico. I dati, pubblicati molto di recente, sono chiari. È importante sottolineare che i medici praticanti per adesso non sono in calo, né in Italia né altrove. Nel ...