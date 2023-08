La reazione russa | missili su Kiev | morti e distruzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) I residenti diraccontano il momento dell'attacco russo di mercoledì mattina sulla Capitale ucraina, costato la vita a due persone, e fanno la conta dei danni. "Non so se sia stato un drone o dei, ma ci sono auto e garage in fiamme", racconta Iryna Oblat, che abita nel quartiere colpito dall'esercito di Mosca. Altre tre persone risultano ferite, secondo le autorità locali. "Siamo tutti stanchi della guerra, ma non cederemo niente a nessuno. Mai", aggiunge la donna.