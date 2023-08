La rabbia di Agostino Forino | ”Costretto a chiudere il Tuke” Video

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver appreso la notizia della chiusura delPub , sito in viale Italia, da un post sulla pagina facebook del gestore(leggi qui), abbiamo contattato il numero 1 dell'attività. Raggiunto ai nostri microfoni, il titolare dell'oramai ex-esercizio, ci ha spiegato che il locale non stava andando male. Sarebbero infatti di tutt'altra natura le questioni che hanno spintoad abbassare la saracinesca. "Mi hanno fatto alzare bandiera bianca" – questa la sua espressione, per sintetizzare l'andamento della vicenda.