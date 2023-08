La Quota 41 è un miraggio | anche nel 2024 la pensione anticipata non ci sarà

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La41 non cinel. Così come salta qualsiasi riforma della legge Fornero. Diventa un obiettivo di legislatura, per dirla come il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Ma la Lega è, di fatto, costretta a rinunciare alla sua promessa principale. Le risorse non ci sono e Matteo Salvini deve rassegnarsi. Per Giorgetti, in tema di pensioni il punto è semplice: “Non corriamo i 100 metri ma i 5mila”. Quindi si rimanda il raggiungimento del traguardo entro la fine della legislatura.se ci sono dubbi pure questo obiettivo, considerando che proprio il ministro dell’Economia ha parlato di recente di obiettivi irraggiungibili con questo tasso di natalità. E così, intanto, si rimanda la riforma delle pensioni, così come la flat tax e l’innalzamento degli assegni previdenziali minimi, ai prossimi ...