La Promessa | anticipazioni 31 agosto | Catalina fa un bellissimo annuncio Il padre di Jimena cerca prove

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La31rincuora tutti sulla sorte di Manuel. Intanto il duca si serve ancora diCamilo per sabotare il matrimonio dicon il giovane. Questo ed altro nella puntata di domani!: “Manuel è vivo!”. Intanto ildi… Dopo la grande disperazione che ha investito “La“,scoprirà (vedremo come) che Manuel non ha perso la vita nell’incidente aereo. Il velivolo precipitato non era suo! Anche il duca verrà a saperlo, ma viste le ultime novità sul giovane e la sua famiglia, chiederà al suo fedeleCamilo di accertarsi che la tenuta sia messa davvero messa male economicamente, in modo da impedire il ...